Esta tarde se define al primer finalista de la Copa de la Liga 2026, donde Coquimbo Unido llega con una leve ventaja tras imponerse en la ida.

Este domingo se definen a los finalistas de la Copa de la Liga 2026, el nuevo torneo que tiene el fútbol chileno para rellenar el calendario y cumplir con los contratos de televisación. Coquimbo Unido y Unión La Calera son los primeros en saltar a la cancha.

Así es, porque esta tarde los Piratas reciben a los Cementeros en la Cuarta Región buscando abrochar su paso a la gran final, pues en la ida los aurinegros se impusieron por 1-0 de visita el miércoles pasado.

Cabe recordar que el Barbón viene de una temporada espectacular, como vigente campeón de la Liga de Primera y de la Supercopa, además de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo B.

Mientras que los caleranos buscarán dar el batacazo, tal como lo hicieron al ganar el Grupo D en esta Copa de la Liga, eliminando a Audax Italiano, Universidad de Chile y Deportes La Serena.

En la ida, el gol que puso arriba en la serie a los coquimbanos fue obra del delantero paraguayo Luis Riveros a los 30 minutos del primer tiempo, tras asistencia de Nicolás Johansen.

Luis Riveros le dio la ventaja a Coquimbo Unido en esta llave. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

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En la otra llave, se enfrentarán a la noche O’Higgins de Rancagua y Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua, donde el Capo de Provincia está en desventaja por 2-1.

¿A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Unión La Calera?

La semifinal vuelta entre Coquimbo Unido y Unión La Calera se disputa este domingo 12 de julio desde las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Quién transmite esta semifinal?

Este partido, así como todas las semifinales de la Copa de la Liga 2026, NO será transmitida en televisión por las señales de TNT Sports y SÓLO se podrá ver a través de la plataforma de pago HBO Max.

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En síntesis