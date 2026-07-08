El elenco de Hernán Caputto se hizo fuerte fuera de casa para imponerse en un apretado partido ante los "Cementeros".

Coquimbo Unido sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa de La Liga tras imponerse por 1-0 a Unión La Calera, en un partido intenso que terminó marcado por la controversia arbitral.

El único tanto del compromiso llegó a los 30 minutos, cuando Luis Riveros apareció para definir y desatar la celebración “Pirata”. El delantero aprovechó su oportunidad y fue clave en un duelo donde Coquimbo supo golpear en el momento justo y luego administrar la ventaja.

En la segunda mitad, La Calera adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate, generando peligro especialmente en los minutos finales. Fue ahí donde se produjo la jugada que encendió la indignación visitante: una clara mano en el área que parecía penal, pero que el árbitro decidió no sancionar.

Coquimbo pega primero en las semis de la Copa de La Liga. (Foto: Photosport)

La decisión arbitral provocó la furia de los jugadores y cuerpo técnico “cementero”, que no ocultaron su molestia ante lo que consideraron un cobro evidente. La polémica terminó siendo protagonista en el cierre del partido, dejando la serie completamente abierta de cara a la revancha.

La vuelta se define en el Sánchez Rumoroso

El paso a la final se resolverá el próximo 12 de julio a las 15:00 horas, cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido buscará cerrar la llave ante su gente, mientras que Unión La Calera intentará dar vuelta la historia en un duelo que promete alta tensión.