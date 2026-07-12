A partir de las 20:00 horas O'Higgins y Ñublense jugarán en el Estadio El Teniente por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

El primer choque de esta llave lo ganó el Ñublense en el Nelson Oyarzún gracias a los goles de Pablo Calderón a los 25’ y un agónico tanto de Ignacio Jeraldino a los 90+5’, mientras que Bastián Yánez a los 37’ anotó el descuento rancagüino.

El Capo de Providencia busca remontar la llave ante unos Diablos Rojos que llegan al norte de la Región del O'Higgins con la ventaja mínima en el bolsillo.

Las pizarras del balompié nacional se alistan para vivir una jornada de supervivencia pura y alta tensión en la Región del Libertador. A partir de las 20:00 horas conoceremos al segundo finalista de la Copa de la Liga 2026 con el partido entre O’Higgins y Ñublense. Celestes y rojos se verán las caras en el Estadio El Teniente en el duelo de vuelta de esta semifinal, tras el vibrante 2-1 de la ida a favor de los chillanejos.

La bitácora del compromiso de ida dejó la llave completamente abierta pero inclinada hacia el bando de Chillán. Este primer choque lo ganó Ñublense en el Nelson Oyarzún gracias a los goles de Pablo Calderón a los 25’ y un agónico tanto de Ignacio Jeraldino a los 90+5’, una conquista sobre el final que desató la algarabía de su hinchada. Por su parte, las huestes rancagüinas rescataron una luz de esperanza mediante Bastián Yánez, quien a los 37’ anotó el descuento que hoy los mantiene a tiro de cañón para forzar la remontada en su reducto.