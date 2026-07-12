Los Piratas vencieron en penales a Unión La Calera donde el arquero Diego Sánchez atajó tres lanzamientos y convirtió otro.

Este domingo Coquimbo Unido logró un nuevo éxito en los locos últimos años que ha tenido el equipo de la Cuarta Región, pues clasificó a la final de la Copa de la Liga 2026 tras vencer en penales a Unión La Calera.

Los Piratas llegaba con la ventaja de 1-0 conseguida en la ida, pero esta jornada no pudieron abrochar la serie en los 90 minutos y fueron sorprendidos por un gol en el epílogo de los Cementeros, que igualaron la llave 1-1.

Este llegó por medio del delantero Matías Campos López, que anotó a los 80′ con un cabezazo tras asistencia de Christopher Díaz.

Finalmente todo se definió en la tanda de los penales, donde el Barbón se impuso por 5-4, con siete ejecuciones por cada equipo. La gran figura terminó siendo el arquero coquimbano Diego ‘Mono’ Sánchez, que atajó tres lanzamientos y convirtió uno.

La infartante definición a penales

El capitán Sebastián Galani partió anotando para Coquimbo Unido y luego Diego Sánchez atajó el primer lanzamiento de los caleranos, ejecutado por Kevin Méndez.

Luego Cristián Zavala falló para los locales, tiro que fue atajado por el arquero Nicolás Avellaneda. Mientras que Christopher Díaz puso el empate 1-1.

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Y el arquero de los Cementeros también hizo lo suyo tras el tercer lanzamiento aurinegro, pues le tapó el remate a Sebastián Cabrera. Pero trascartón el Mono Sánchez le devolvió el golpe cerrándole el pórtico a Joan Cruz.

En el cuarto lanzamiento coquimbano convirtió Lucas Pratto y Bayron Oyarzo hizo lo propio con La Calera para poner el 2-2 en la cuenta.

Del quinto tiro de los piratas se encargó el propio Mono Sánchez, que convirtió el 3-2. Pero luego volvió a poner el empate Matías Campos López.

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En el muere muere Salvador Cordero comenzó anotando para Coquimbo Unido y en seguida marcó la igualdad Yonathan Andía para La Calera.

El penal para la victoria del dueño de casa fue de Facundo Pons, pues al siguiente Sánchez le atajó el lanzamiento a Daniel Gutiérrez.

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De esta forma, Coquimbo Unido se convierte en el primer finalista de la Copa de la Liga 2026 y espera rival entre O’Higgins y Ñublense, que se enfrentan esta noche en Rancagua. La ventaja la tienen los chillanejos por 2-1.

Los aurinegros van en busca de su tercer título en menos de un año, pues son los vigentes campeones de la Liga de Primera y la Supercopa.

¿Cuándo es la final de la Copa de la Liga 2026?

La Copa de la Liga 2026 se definirá en final única y en campo neutral, el próximo sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El horario está por confirmarse.

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Cabe recordar que el premio al ganador de la Copa de la Liga es un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

En síntesis