Coquimbo vs. Colo-Colo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 24 del Campeonato Nacional

Colo-Colo llega como líder indiscutido del Campeonato Nacional y el domingo 11 de octubre visita a un Coquimbo que necesita puntos para alejarse de la mitad de la tabla hacia abajo.
Para el elenco albo se trata de estirar la diferencia en la cima antes de que avance el campeonato. Coquimbo, en cambio, busca cortar una racha negativa que lo empieza a complicar en la mitad de la tabla.
Horario del partido
- Chile: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
La actualidad de ambos equipos
Coquimbo no la está pasando bien. Cayó 2-3 de visitante ante Cobresal y antes había perdido 2-4 con la U, dos golpes que lo dejaron en la undécima posición con 29 puntos en 23 fechas. El único consuelo reciente fue el 1-0 ante Universidad de Concepción, de local, que quedó algo lejos en el tiempo frente a las dos derrotas que le siguieron.
Colo-Colo manda la tabla con 54 unidades, bastante cómodo en lo que va del torneo, aunque llega sin ganar en sus últimos dos compromisos: empató 1-1 de local con Deportes Concepción y 0-0 como visitante frente a Huachipato. Antes de esa racha había goleado 5-1 a Audax Italiano, así que el funcionamiento ofensivo no desapareció, pero el equipo necesita volver a cerrar partidos para no dar aire a sus perseguidores.
El historial entre Coquimbo y Colo-Colo
El historial entre ambos es amplio, con 36 enfrentamientos, y lo domina claramente Colo-Colo: 21 victorias contra apenas 6 de Coquimbo, más 9 empates. La diferencia también se nota en los goles, 78 a favor del Cacique por solo 35 del Pirata. Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a Coquimbo, que se impuso 1-0 en mayo pasado, en un historial que en los últimos cruces estuvo bastante parejo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/05/2026
|Coquimbo vs. Colo-Colo
|1-0
|Copa de la Liga
|03/05/2026
|Colo-Colo vs. Coquimbo
|3-1
|Primera División
|21/03/2026
|Colo-Colo vs. Coquimbo
|1-1
|Copa de la Liga
|19/10/2025
|Coquimbo vs. Colo-Colo
|1-0
|Primera División
|26/04/2025
|Colo-Colo vs. Coquimbo
|2-0
|Primera División
|16/08/2024
|Colo-Colo vs. Coquimbo
|2-0
|Primera División
|17/03/2024
|Coquimbo vs. Colo-Colo
|0-0
|Primera División
|12/08/2023
|Coquimbo vs. Colo-Colo
|2-2
|Primera División
|26/02/2023
|Colo-Colo vs. Coquimbo
|2-3
|Primera División
|23/10/2022
|Coquimbo vs. Colo-Colo
|0-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs
- Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs
- Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs
- Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs
En síntesis
- Coquimbo y Colo-Colo se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Coquimbo suma 29 puntos en el torneo.
- Colo-Colo suma 54 puntos en el torneo.