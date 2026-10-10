Deportes Concepción vs. Unión La Calera: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 24 del Campeonato Nacional

Unión La Calera visita a Deportes Concepción este domingo 11 de octubre por la 24ª jornada del Campeonato Nacional.
Deportes Concepción llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión La Calera tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
La actualidad de ambos equipos
Deportes Concepción empató 1-1 como visitante ante Colo-Colo en la fecha anterior. Deportes Concepción está 8° en la tabla con 31 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Audax Italiano.
En su último compromiso, Unión La Calera ganó 1-0 como local ante Deportes Limache. El conjunto marcha 14° con 23 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante O'Higgins.
El historial entre Deportes Concepción y Unión La Calera
Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 triunfos de Deportes Concepción, 2 de Unión La Calera y 1 empate.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/04/2026
|Unión La Calera vs. Deportes Concepción
|1-0
|Primera División
|31/10/2010
|Unión La Calera vs. Deportes Concepción
|1-2
|Primera B
|08/10/2010
|Deportes Concepción vs. Unión La Calera
|3-1
|Copa Chile
|20/09/2010
|Deportes Concepción vs. Unión La Calera
|1-2
|Primera B
|11/10/2009
|Unión La Calera vs. Deportes Concepción
|0-0
|Primera B
|24/05/2009
|Deportes Concepción vs. Unión La Calera
|1-0
|Primera B
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs
- Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs
- Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs
- Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs
En síntesis
- Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Deportes Concepción suma 31 puntos en el torneo.
- Unión La Calera suma 23 puntos en el torneo.