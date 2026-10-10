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Campeonato Nacional

Deportes Concepción vs. Unión La Calera: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 24 del Campeonato Nacional

Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes Concepcion vs. Union La Calera, Campeonato Nacional
Deportes Concepcion vs. Union La Calera, Campeonato Nacional

Unión La Calera visita a Deportes Concepción este domingo 11 de octubre por la 24ª jornada del Campeonato Nacional.

Deportes Concepción llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión La Calera tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Max, TNT SPORTS Premium

La actualidad de ambos equipos

Deportes Concepción empató 1-1 como visitante ante Colo-Colo en la fecha anterior. Deportes Concepción está 8° en la tabla con 31 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Audax Italiano.

En su último compromiso, Unión La Calera ganó 1-0 como local ante Deportes Limache. El conjunto marcha 14° con 23 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante O'Higgins.

El historial entre Deportes Concepción y Unión La Calera

Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 triunfos de Deportes Concepción, 2 de Unión La Calera y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/04/2026Unión La Calera vs. Deportes Concepción1-0Primera División
31/10/2010Unión La Calera vs. Deportes Concepción1-2Primera B
08/10/2010Deportes Concepción vs. Unión La Calera3-1Copa Chile
20/09/2010Deportes Concepción vs. Unión La Calera1-2Primera B
11/10/2009Unión La Calera vs. Deportes Concepción0-0Primera B
24/05/2009Deportes Concepción vs. Unión La Calera1-0Primera B

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs
  • Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs
  • Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs
  • Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs

En síntesis

  • Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
  • Deportes Concepción suma 31 puntos en el torneo.
  • Unión La Calera suma 23 puntos en el torneo.
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