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Liga de Primera

Deportes Limache y Palestino reparten puntos tras electrizante empate: así queda la tabla

El 'Tomate Mecánico' y el conjunto árabe repartieron puntos tras un electrizante 2-2 que les permite seguir vivos por copas internacionales.

Vibrante empate en Quillota.
© PhotosportVibrante empate en Quillota.

Deportes Limache y Palestino empataron 2-2 y repartieron puntos en el sintético del Estadio Lucio Fariña por la Fecha 24 de la Liga de Primera. La igualdad deja a ambos elencos encendidos en la lucha por copas internacionales.

El primero en golpear fue el cuadro ‘cervercero’ que a los 45+3′ encontró el 1-0 en los pies de Gonzalo Sosa, quien capturó un balón en el área tras un córner de Jean Meneses.

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A los 53′, Sebastián Gallegos puso la igualdad para la visita con un tremendo remate desde fuera del área, pero dos minutos después, el propio Sosa nuevamente aumentó para los tomateros mediante cabezazo.

El empate definitivo llegaría a los 73′ tras aparición de Ronnie Fernández, quien aprovechó una asistencia de Jonathan Benítez para decretar el 2-2 en Quillota.

Palestino rescató un punto ante Deportes Limache (Photosport).

Palestino rescató un punto ante Deportes Limache (Photosport).

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

Con este resultado, Palestino llegó a los 37 puntos y se mantuvo en el 5° lugar, mientras que Deportes Limache alcanzó las 34 unidades y quedó un puesto más abajo.

En la próxima fecha, Palestino recibirá a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, mientras que Limache viajará al Biobío para enfrentar a una complicada Universidad de Concepción.

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo24173450272354
2U. Católica23133750331742
3U. de Chile23126535191642
4Everton24116740271339
5Palestino2411493835337
6Deportes Limache24104104537834
7Huachipato24104103439-534
8Coquimbo Unido2495103634232
9Concepción2495102627-132
10Ñublense238872831-332
11La Serena247983641-530
12Audax Italiano237792631-528
13O’Higgins2483132838-1027
14Cobresal2474133545-1025
15Univ. Concepción2465131840-2223
16U. La Calera2446142041-2118
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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