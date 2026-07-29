Dura sanción en el fútbol chileno: descuentan tres puntos a club por no cumplimiento de minutos Sub 21

Club del fútbol chileno fue sancionado con resta de tres puntos y la tabla queda al rojo vivo tras la lapidaria sanción.

La acción del fútbol chileno volvió con todo tras el Mundial de Norteamérica 2026, donde ahora los clubes nacionales se enfocan en los distintos desafíos que tienen de cara a un exigente segundo semestre.

Uno que no quiere caer en las garras del descenso es Curicó Unido, conjunto de la Región del Maule que está en la parte baja de la Primera B y ahora recibió un verdadero mazazo por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Se complica Curicó. | Foto: Photosport

El elenco curicano recibió una dura sanción de tres puntos menos por no cumplir con la norma de los minutos Sub 21 en el primer semestre: debía contabilizar 945 y sólo hizo 909, según informó El Mercurio en su edición de hoy.

Con esta durísima sanción a los del Maule, el cuadro ‘tortero’ baja hasta la posición 14 con 15 unidades, muy lejos todavía del colista Rangers de Talca que apenas contabiliza 4 puntos en 16 partidos disputados.

Así las cosas, Curicó Unido no podrá descuidarse de ahora en adelante y deberá estar pendiente a los minutos Sub 21 en este segundo semestre, ya que una segunda sanción podría ser decidora en una hipotética lucha por no descender.

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En síntesis

Tribunal de la ANFP restó tres puntos a Curicó Unido en Primera B.

Curicó Unido solo sumó 909 minutos Sub 21 de los 945 requeridos.

Sanción dejó a los curicanos en el puesto 14 con 15 puntos.