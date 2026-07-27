Un verdadero remezón sacude a la Primera B. Curicó Unido fue sancionado con la resta de tres puntos tras no cumplir con los minutos obligatorios de jugadores Sub 21 durante la primera rueda del campeonato, decisión que fue oficializada por la ANFP a través del Tribunal de Disciplina.
El cuadro tortero alcanzó solo 909 de los 945 minutos exigidos para futbolistas nacidos desde el 1 de enero de 2005, incumpliendo así las bases del torneo. Ante esto, la Primera Sala del Tribunal no dudó y resolvió de forma categórica: “Se sanciona al Club de Deportes Provincial Curicó Unido con la pérdida de tres puntos”, según el documento oficial.
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El intento de defensa de Curicó Unido
Desde Curicó Unido intentaron evitar la sanción argumentando distintos puntos, entre ellos la situación del joven Diego Avendaño, quien estuvo convocado a la Selección Chilena Sub 17 y arrastraba molestias físicas tras el Sudamericano disputado en Paraguay.
Curicó Unido sufre duro mazazo tras resta de puntos en la tabla de la B.
Sin embargo, el Tribunal fue claro en desestimar esta defensa. En el fallo se detalla que el jugador no presentaba lesiones que impidieran su participación normal, señalando incluso que toleró sin problemas entrenamientos y partidos durante el torneo internacional.
Fuerte impacto en la tabla
La sanción no solo golpea en lo institucional, sino también en lo deportivo. Con la resta de unidades, Curicó Unido baja de la posición 12 a la 14, quedando con 15 puntos en la tabla de la Primera B.
De esta forma, el equipo maulino es superado por Deportes Iquique y Unión San Felipe (ambos con 16 unidades), quedando apenas por encima de Deportes Santa Cruz (12) y Rangers (4).
Un castigo que duele y que reconfigura la lucha en la parte baja del Ascenso, dejando a Curicó Unido en una situación mucho más comprometida de cara a la segunda rueda.
Así queda Curicó en la tabla de la B tras la sanción:
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Cobreloa
|16
|9
|5
|2
|34
|19
|15
|32
|2
|Santiago Wanderers
|16
|8
|5
|3
|31
|18
|13
|29
|3
|San Marcos
|16
|7
|7
|2
|21
|11
|10
|28
|4
|San Luis
|16
|7
|5
|4
|26
|22
|4
|26
|5
|Puerto Montt
|16
|8
|2
|6
|20
|18
|2
|26
|6
|U. Española
|16
|7
|4
|5
|23
|20
|3
|25
|7
|Temuco
|16
|6
|5
|5
|26
|19
|7
|23
|8
|Antofagasta
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|9
|Copiapó
|16
|6
|5
|5
|21
|23
|-2
|23
|10
|Recoleta
|16
|6
|4
|6
|25
|26
|-1
|22
|11
|Magallanes
|16
|6
|4
|6
|24
|26
|-2
|22
|12
|Iquique
|16
|3
|7
|6
|20
|23
|-3
|16
|13
|Unión San Felipe
|16
|4
|4
|8
|13
|29
|-16
|16
|14
|Curicó Unido
|16
|4
|6
|6
|17
|26
|-9
|15
|15
|Santa Cruz
|16
|2
|6
|8
|21
|30
|-9
|12
|16
|Rangers
|16
|0
|4
|12
|11
|28
|-17
|4