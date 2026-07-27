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Primera B

Terremoto en Primera B: dura sanción a este club reconfigura la tabla de posiciones

El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción y deja al equipo en zona de peligro.

Equipo de la B sufre dura resta de puntos (Foto: Andrés Piña/Photosport)
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEquipo de la B sufre dura resta de puntos (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Un verdadero remezón sacude a la Primera B. Curicó Unido fue sancionado con la resta de tres puntos tras no cumplir con los minutos obligatorios de jugadores Sub 21 durante la primera rueda del campeonato, decisión que fue oficializada por la ANFP a través del Tribunal de Disciplina.

El cuadro tortero alcanzó solo 909 de los 945 minutos exigidos para futbolistas nacidos desde el 1 de enero de 2005, incumpliendo así las bases del torneo. Ante esto, la Primera Sala del Tribunal no dudó y resolvió de forma categórica: “Se sanciona al Club de Deportes Provincial Curicó Unido con la pérdida de tres puntos”, según el documento oficial.

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El intento de defensa de Curicó Unido

Desde Curicó Unido intentaron evitar la sanción argumentando distintos puntos, entre ellos la situación del joven Diego Avendaño, quien estuvo convocado a la Selección Chilena Sub 17 y arrastraba molestias físicas tras el Sudamericano disputado en Paraguay.

Curicó Unido sufre duro mazazo tras resta de puntos en la tabla de la B.

Curicó Unido sufre duro mazazo tras resta de puntos en la tabla de la B.

Sin embargo, el Tribunal fue claro en desestimar esta defensa. En el fallo se detalla que el jugador no presentaba lesiones que impidieran su participación normal, señalando incluso que toleró sin problemas entrenamientos y partidos durante el torneo internacional.

Fuerte impacto en la tabla

La sanción no solo golpea en lo institucional, sino también en lo deportivo. Con la resta de unidades, Curicó Unido baja de la posición 12 a la 14, quedando con 15 puntos en la tabla de la Primera B.

De esta forma, el equipo maulino es superado por Deportes Iquique y Unión San Felipe (ambos con 16 unidades), quedando apenas por encima de Deportes Santa Cruz (12) y Rangers (4).

Un castigo que duele y que reconfigura la lucha en la parte baja del Ascenso, dejando a Curicó Unido en una situación mucho más comprometida de cara a la segunda rueda.

Así queda Curicó en la tabla de la B tras la sanción:

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Cobreloa1695234191532
2Santiago Wanderers1685331181329
3San Marcos1677221111028
4San Luis167542622426
5Puerto Montt168262018226
6U. Española167452320325
7Temuco166552619723
8Antofagasta166552419523
9Copiapó166552123-223
10Recoleta166462526-122
11Magallanes166462426-222
12Iquique163762023-316
13Unión San Felipe164481329-1616
14Curicó Unido164661726-915
15Santa Cruz162682130-912
16Rangers1604121128-174
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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