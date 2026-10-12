Fin del ciclo de Juan José Ribera en Ñublense tras el 6-0 ante la U: “No vinimos para esto”

El entrenador Juan José Ribera dejó abierta la puerta a una salida de Ñublense tras el aplastante 6-0 que le propinó Universidad de Chile.

La brutal goleada sufrida ante Universidad de Chile dejó una consecuencia inmediata en Ñublense. Tras la dura caída en Rancagua, el ciclo del técnico Juan José Ribera llegó a su fin en el conjunto chillanejo.

En conferencia de prensa, JJ Ribera había reconocido que su ciclo estaba por terminar. “Después de un partido así es normal que suceda. No trabajamos para esto. Yo no vine a Ñublense a tener la calculadora para pelear con el descenso. Vinimos por otra cosa”.

El ciclo de Juan José Ribera en Ñublense llegó a su fin (Photosport).

“Estoy vapuleado, como lo estaría cualquier entrenador o cualquier ser humano perteneciente hoy día a Ñublense. No competimos, nos pasaron por encima, fuimos un desastre. No se dio lo que trabajamos la semana en lo absoluto. No es el equipo que mostró una cara durante gran parte de este año”.

“Creo que terminando acá, seguiré las conversaciones tanto con mi cuerpo técnico como con los directivos...Hicimos 32 puntos en pocos partidos, nos metimos terceros, nos metimos con opciones de copa libertadores. Y hoy día estamos absolutamente vapuleados. Es difícil para un entrenador poder digerir esto”, cerró.

Sergio Gioino confirmó la salida de Juan José Ribera en Ñublense

Más tarde, fue el propio presidente y propietario del club, Sergio Gioino, quien confirmó la salida del Coto de la banca chillaneja. Asimismo, el club despidió al entrenador en sus redes sociales. “Por decisión del directorio, Juan José Ribera deja de desempeñarse como director técnico de nuestro plantel profesional”, señalaron.

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“Como institución, agradecemos a Juan José y a su cuerpo técnico, integrado por Fernando Solís y Sergio Sobarzo, por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su etapa en el club. Asimismo, les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, agregaron.

Con la caída, Ñublense llegó a cinco derrotas consecutivas en la Liga de Primera y se estancó en la 10° posición con 30 puntos. En la próxima fecha, los ‘Diablos Rojos’ recibirán a Coquimbo Unido en el Estadio Nelson Oyarzún.