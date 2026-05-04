La delicada situación de salud de Nelson Acosta vuelve a generar preocupación. A sus 81 años y tras ser diagnosticado con Alzheimer en 2017, el histórico ex DT de Selección de Chile atraviesa un complejo presente marcado no solo por su condición médica, sino también por un conflicto judicial que mantiene bloqueados sus recursos.

En ese contexto, su hija, Silvana Acosta, realizó un desesperado llamado público a través de redes sociales, buscando agilizar los procesos que permitan mejorar la calidad de vida de su padre. “Quiero pedirles su ayuda para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad”, expresó.

Según detalló, pese a que en abril de 2025 la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó que el exentrenador necesita cuidados y protección, más de un año después la situación no ha avanzado. Incluso, acusa que el panorama ha empeorado, ya que los recursos económicos de Acosta siguen bloqueados por trabas judiciales, empresariales y bancarias.

Querida red, quiero pedirles su ayuda, para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad. Sé que miles de uds respetan a papá y fueron parte de su historia deportiva, hoy te pido que seas parte de su historia de vida #nelsonacosta pic.twitter.com/U4A1rFPU8J — silvana acosta (@sacovian) May 3, 2026

La urgencia, explica, pasa por trasladarlo desde San Vicente de Tagua Tagua a Santiago, donde podría recibir una atención acorde a su estado. Sin embargo, la falta de acceso a sus propios fondos ha obligado a la familia incluso a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas, mientras cuestionan la inacción del curador asignado.

Fabián Estay reacciona al complejo momento de Nelson Acosta

El exdelantero de La Roja conversó con BOLAVIP Chile y lamentó profundamente la situación que atraviesa quien fuera su entrenador, apuntando directamente a la burocracia como uno de los principales obstáculos.

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“Es lamentable lo que está sucediendo. Para cobrar o exigir siempre están, pero cuando necesitas sacar la plata o hacer algo urgente, hay que presentar una infinidad de papeles”, señaló.

Fabián Estay se suma a la petición de la hija del “Pelado”.

Estay también hizo un llamado a actuar con empatía y responsabilidad frente al estado de salud del “Pelado”: “Tienen que ponerse la mano en el corazón, tener ética, entendiendo que don Nelson está con un tema muy delicado”.

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Finalmente, enfatizó en la necesidad de destrabar el acceso a los recursos del exentrenador para garantizarle una mejor calidad de vida: “Lo más importante es que pueda seguir con nosotros y con una calidad de vida aceptable. Luchó mucho por conseguir lo que tiene y hoy necesita de esos fondos”, cerró.

DATOS CLAVE

Nelson Acosta, diagnosticado con Alzheimer, enfrenta un bloqueo judicial que impide acceso a sus fondos.

Fallo de Corte de Rancagua en abril 2025 aún no permite acceder a sus recursos.

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