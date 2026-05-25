Tribunal de Disciplina tomaría drástica decisión tras los incidentes en el clásico entre la UC y Colo Colo

Según Radio ADN, el Tribunal de Disciplina podría sancionar con una fecha provisoria a los jugadores involucrados en los incidentes del clásico.

El caliente clásico entre Universidad Católica y Colo Colo sigue dejando consecuencias. Luego de los serios incidentes ocurridos tras el pitazo final en el Claro Arena, el Tribunal de Disciplina de la ANFP ya habría tomado una primera determinación respecto a los futbolistas apuntados por el árbitro José Cabero en su informe arbitral.

El cierre del encuentro estuvo marcado por una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos, con golpes, manotazos y empujones que obligaron incluso a la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos. En el informe del juez, los principales sindicados fueron Javier Méndez y Joaquín Sosa por el lado albo, además del arquero cruzado Vicente Bernedo.

El árbitro José Cabero informó a cuatro futbolistas tras el clásico. (Foto: Antonio Valencia/Photosport)

La situación encendió inmediatamente las alarmas en ambos clubes, ya que existía el riesgo de que los involucrados quedaran suspendidos para la próxima fecha, donde Colo Colo enfrentará a Deportes La Serena y Universidad Católica hará lo propio ante Huachipato.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, el Tribunal de Disciplina recién revisará oficialmente el caso en la sesión programada para el próximo martes 2 de junio, por lo que las sanciones definitivas todavía deberán esperar.

De todas formas, el organismo disciplinario podría aplicar una suspensión provisoria de una fecha para los jugadores involucrados mientras se resuelve el castigo final, escenario que mantiene en alerta tanto a albos como cruzados a la espera de la resolución de la ANFP.

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En síntesis…