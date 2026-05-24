El "Cacique" se medirá ante los "Cruzados" por primera vez en el Claro Arena.

Universidad Católica quiere sacar provecho de su buen presente internacional ante un Colo Colo que busca alejarse en la tabla y seguir como líder exclusivo de la Liga de Primera 2026.

Esta tarde, los “Cruzados” reciben al “Cacique” en el Claro Arena por primera vez desde su reconstrucción, por lo que las expectativas de cara a este encuentro están más que altas.

La UC de Daniel Garnero viene de imponerse por 2 a 0 ante Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores quedando como líder del Grupo D, zona que comparte con gigantes como Boca Juniors y Cruzeiro.

En tanto, el Popular, de la mano de Fernando Ortiz, quiere aprovechar el envión anímico que significó golear por 6 a 2 la fecha pasada a Ñublense.

Sigue acá el relato de Universidad vs. Colo Colo minuto a minuto

Formaciones de los equipos:

Universidad Católica vs. Colo Colo: EN VIVO