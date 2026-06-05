Coquimbo Unido se transformó en el segundo semifinalista de la Copa de la Liga 2026, siendo el ganador del Grupo A donde estaba Colo Colo.

Este viernes comenzó la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, donde Coquimbo Unido se transformó en el segundo semifinalista de este naciente torneo, dejando eliminado a Colo Colo.

Así es, porque el Pirata aseguró el primer lugar del Grupo A, luego de vencer por 2-1 a Deportes Concepción de visita en la capital del Biobío, con goles de Benjamín Gazzolo (21′) y Nicolás Johansen (66′).

El descuento para el León de Collao fue de Matías Cavalleri (60′), mientras que Joaquín Larrivey se perdió el empate en el final, que le habría dado vida al Cacique.

Los aurinegros dependían de sí mismos para ganar su grupo y sacaron la tarea adelante, asegurando la primera posición con 14 puntos.

Mientras que los albos terminarán sí o sí en la segunda ubicación, donde hasta ahora tienen 10 unidades y el domingo visitan a Huachipato en Talcahuano, solo por cumplir.

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El Barbón se instala en semifinales de este nuevo torneo que tiene el fútbol chileno, donde espera al ganador del Grupo D, que tiene como líderes a Audax Italiano y Unión La Calera con 10 puntos.

En la otra llave espera O’Higgins, que en la penúltima fecha había asegurado su clasificación en el Grupo C. Su rival saldrá entre Ñublense (11 pts.) y Universidad Católica (8 pts.) del Grupo B.

Cabe recordar que solo el primero de cada grupo avanza a la fase final de la Copa de la Liga.

Así están los grupos de la Copa de la Liga 2026:

Grupo A

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Coquimbo Unido 14 6 4 2 0 9 5 +4 2 Colo Colo 10 5 3 1 1 8 4 +4 3 Huachipato 5 5 1 2 2 5 6 -1 4 Deportes Concepción 1 6 0 1 5 6 13 -7

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Grupo B

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Ñublense 11 5 3 2 0 7 2 +5 2 Universidad Católica 8 5 2 2 1 8 6 +2 3 Universidad de Concepción 4 5 1 1 3 6 9 -3 4 Cobresal 4 5 1 1 3 5 9 -4

Grupo C

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 O’Higgins 11 5 3 2 0 9 5 +4 2 Deportes Limache 6 5 1 3 1 7 7 0 3 Palestino 5 5 1 2 2 8 10 -2 4 Everton 4 5 1 1 3 7 9 -2

Grupo D

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Audax Italiano 10 5 3 1 1 10 7 +3 2 Unión La Calera 10 5 3 1 1 5 3 +2 3 Universidad de Chile 7 5 2 1 2 10 5 +5 4 Deportes La Serena 1 5 0 1 4 6 16 -10

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En síntesis