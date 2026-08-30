Figura de Universidad de Chile asume la culpa tras la derrota: “Me hago responsable”

Bianneider Tamayo sacó la voz tras la caída contra Universidad de Concepción. Le duele el penal que cometió a los cuatro minutos.

Universidad de Chile volvió a decepcionar y fue derrotada 2-1 por Universidad de Concepción. La escuadra azul perdió un duelo clave en la Liga de Primera y comienza a despedirse del título.

Por ello, una figura del elenco metropolitano sacó la voz tras el enfrentamiento: ese es el caso de Bianneider Tamayo. El defensor venezolano asumió culpas tras el pitazo final.

¿La razón? Cometió una falta penal en el minuto 4 y luego fue superado en el segundo tanto del conjunto local. Por ello, frente a los medios de prensa, le puso el pecho a las balas.

“Es dolorosa por la manera en la que se dio. No jugamos un buen partido, errores puntuales marcaron la diferencia en el marcador. Así que es doloroso, hay que masticar la bronca y seguir hacia adelante”, comentó.

Luego, agregó: “Me hago responsable de la jugada, que fue bastante errada de mi parte. Pero también soy consciente de que puedo trabajar y seguir mejorando. Son cosas que me hacen crecer”.

Bianneider Tamayo habló tras la derrota de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Bianneider Tamayo asume culpas en Universidad de Chile

Finalmente, el zaguero descartó que el haber ingresado como titular le haya jugado una mala pasada en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Se comprometió a elevar su nivel.

“Así lo veo. Hoy me cuesta asumirlo, porque también está la derrota, pero voy a seguir por adelante. Siento que no fue un buen partido, pero yo me sentí cómodo sacando esa jugada”, cerró.