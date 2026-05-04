Huachipato y Deportes Concepción animaron uno de los clásicos más atractivos del sur en un duelo de necesitados por la Copa de la Liga. En la fría noche penquista el conjunto de Talcahuano derrotó por 1-0 a los lilas y le metió presión a Colo Colo y Coquimbo Unido en el Grupo A.

En un duelo cerrado y de alta intensidad, el único gol del encuentro llegó a los 58’ tras una tremenda definición de Lionel Altamirano, quien tras recibir una precisa habilitación de Ezequiel Cañete, sacó un remate con ‘comba’ y colocado que fue imposible de contener para Nery Veloso.

Antes, a los 40 mintuos de juego, el Conce había desperdiciado un lanzamiento penal tras tremenda contención de Christian Bravo a Leo Valencia.

Además, en la última jugada del primer tiempo Mario Sandoval había anotado el 1-0 con un brillante remate, sin embargo tras revisión del VAR el juez Matías Assadi anuló el tanto por falta previa. Para colmo, el mismo Sandoval fue expulsado en los descuentos tras una fuerte infracción.

Sin embargo, el punto más álgido del clásico llegaría en los 90+7′ cuando un ‘lujito’ de Cris Martínez provocó la airada reacción de Diego Carrasco quien no dudó en darle un puntapié y luego agredirlo en el piso. Tras una serie de empujones e insultos, el árbitro expulsó a ambos jugadores.

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¡La tabla de posiciones!

Con este resultado Huachipato sumó un buen tanque de oxígeno en el Grupo A de cara a las últimas dos jornadas donde tendrá que visitar a Coquimbo Unido y recibir de local en el CAP de Talcahuano a Colo Colo.

Y es que con los tres puntos obtenidos en el Ester Roa Rebolledo, el elenco siderúrgico llegó a 4 puntos y quedó a tres unidades de albos y piratas, quienes comparten el primer lugar del grupo con 7. En tanto, el León de Collao quedó eliminado del certamen y sigue sin encauzar la temporada.

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En la fecha 5, Huachipato visitará al vigente campeón del fútbol chileno en el Estadio Francisco Rumoroso (domingo 10 de mayo a las 15:00 horas), mientras que el Cacique recibirá en el Monumental a Deportes Concepción (sábado 9 de mayo a las 17:30 horas).