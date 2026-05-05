El mítico delantero paraguayo murió a los 84 años. Se coronó cuatro veces máximo artillero del fútbol chileno.

El balompié nacional está de luto: Eladio Zárate falleció. Este martes 5 de mayo, se confirmó que el recordado atacante de Universidad de Chile y Unión Española sufrió su deceso.

Según indicó Radio ADN, el mítico delantero murió a los 84 años por causas que se desconocen. El seleccionado paraguayo será recordado por siempre por su imborrable legado.

Es que en Chile, se alzó cuatro veces como máximo goleador y tres de ellas fueron de manera consecutiva: alcanzó dicho hito en 1967, 1968 y 1969 representando al conjunto de Independencia.

Es más, actualmente se mantiene en la cuarta posición de los anotadores históricos de la escuadra de Plaza Chacabuco. Durante su paso por tal institución, convirtió un total de 101 tantos.

Luego, en 1971, logró dar el salto a Universidad de Chile y también se coronó como el mayor artillero del certamen local de Primera División: jugó 32 encuentros y registró 25 goles.

Eladio Zárate jugó en Universidad de Chile y Unión Española. (Foto: Restauración IA)

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La carrera de Eladio Zárate: brilló en Universidad de Chile y Unión Española

A la par de los equipos mencionados, el difunto crack también vistió los colores de Olimpia (su formador), San Lorenzo de Almagro, Huracán, San Luis de México y Guaraní.

Otra curiosidad que lo vincula a Chile: formó parte de Coquimbo Unido. Sin embargo, en aquella ocasión fue como entrenador del plantel profesional en la temporada 1978.

En síntesis:

Eladio Zárate falleció a los 84 años este martes 5 de mayo.

falleció a los este martes 5 de mayo. Marcó 101 goles con Unión Española, siendo su cuarto máximo goleador histórico.

con Unión Española, siendo su cuarto máximo goleador histórico. Fue máximo goleador en Chile cuatro veces entre los años 1967 y 1971.