El fútbol suele ser de memorias cortas, y en el Estadio Municipal de La Cisterna, esa máxima se cumplió a cabalidad. Cristián “La Nona” Muñoz, quien llegó en diciembre de 2025 precedido por el éxito de haber ascendido con la Universidad de Concepción, puso fin a su vínculo con Palestino de la manera más dolorosa posible: cuestionado por su hinchada y tras perder ante el colista del campeonato.

El ciclo de Muñoz tuvo momentos de alta intensidad que ilusionaron al pueblo árabe. El hito más alto fue, sin duda, la eliminación de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, un resultado que parecía validar su propuesta táctica.

Poco después, un triunfo resonante ante Colo Colo en el Estadio Monumental sugería que el equipo estaba para grandes cosas. Sin embargo, el tiempo demostró que aquellos resultados fueron “veranitos de San Juan” en medio de una preocupante irregularidad.

La derrota ante Palestino le costó caro a Cristián Muñoz

La debacle ante el colista y el quiebre definitivo

La derrota ante Deportes Concepción, equipo que marchaba en el último lugar, fue el golpe de gracia. El “Tino Tino” no solo perdió los puntos, sino que mostró una falta de respuesta anímica que enfureció a los asistentes a La Cisterna. Las pifias bajaron desde las tribunas exigiendo la salida del estratega, repitiendo el hostil escenario que ya se había vivido en competencias internacionales.

Según reportó Radio ADN, la decisión no esperó a la mañana siguiente. Los dirigentes se reunieron en las entrañas del estadio inmediatamente después del pitazo final para consumar la destitución. Muñoz, en un gesto de profesionalismo, se despidió de sus ahora exjugadores esa misma noche.

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La frialdad de los números

Más allá de las sensaciones, las estadísticas de Muñoz son el argumento irrefutable de su despido. En sus escasos cuatro meses al mando, dirigió un total de 17 partidos oficiales: