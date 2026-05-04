Colo Colo puede respirar tranquilo. Pese a la preocupación que se generó en el Estadio Monumental, finalmente Álvaro Madrid no sufrió una lesión de gravedad y todo quedó en un susto.

El volante encendió las alarmas al minuto 79 del duelo ante Coquimbo Unido, cuando pidió el cambio evidenciando molestias físicas y dificultades para moverse. La escena generó inquietud inmediata en el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, considerando la seguidilla de partidos que enfrenta el “Cacique”.

Sin embargo, según información de Radio Cooperativa, el mediocampista solo presentó un calambre que le impidió continuar en el compromiso, descartando así cualquier lesión muscular de mayor complejidad.

Un dolor de cabeza menos para Fernando Ortiz

La noticia llega como un alivio para el entrenador albo, que ya comienza a planificar el próximo desafío ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga, en un duelo clave para asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

En ese escenario, todo indica que Madrid estará disponible para el compromiso del sábado, incluso con altas probabilidades de ser titular, salvo una eventual decisión de dosificar cargas, algo que por ahora no aparece como prioridad.

Álvaro Madrid no está lesionado y sigue disponible en Colo Colo (Imagen: Photosport)

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Además, el cuerpo técnico analiza variantes en ofensiva, con la opción de implementar un esquema más agresivo, utilizando un 4-3-3 y con Claudio Aquino como enganche, pensando en asegurar un triunfo que podría ser decisivo en el grupo.

Colo Colo ya piensa en Deportes Concepción sin preocupaciones

El próximo desafío del “Popular” será ante Deportes Concepción, que visitará el Estadio Monumental este sábado 9 de mayo a partir de las 17:30 horas, en un encuentro que puede marcar el rumbo del equipo en la Copa de la Liga.

Con Madrid disponible y sin complicaciones físicas mayores, Colo Colo se enfoca en preparar un partido que puede asegurar su presencia en la siguiente fase, dependiendo también de lo que ocurra en el duelo entre Coquimbo Unido y Huachipato.

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DATOS CLAVE

Álvaro Madrid sufrió solo un calambre sin lesiones de gravedad en duelo ante Coquimbo.

Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas.

El partido se disputará en el Estadio Monumental por la Copa de la Liga.