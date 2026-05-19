“La mujer se respeta”: la denuncia por agresión que sacude a Jeisson Vargas en Deportes La Serena

La barra del club papayero denunció que familiares de Jeisson Vargas y Joan Orellana habrían agredido a mujeres hinchas tras la derrota ante Palestino.

En una grave situación estarían envueltos los jugadores de Deportes La Serena, Jeisson Vargas y su hermano Joan Orellana, quienes fueron denunciados por la barra del club por una presunta agresión de parte de familiares de los futbolistas hacia hinchas del club papayero.

Según dio a conocer la barra granate, los hechos habrían ocurrido la noche del pasado viernes cuando el elenco que dirige Felipe Gutiérrez fue humillado 5-1 ante Palestino en el Estadio Santa Laura por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Tras la desastrosa derrota y la mala campaña en el torneo, donde los serenenses están a cuatro puntos del descenso, un grupo de hinchas liderados por mujeres habrían criticado a los jugadores por su desempeño ante Palestino, lo que desencadenó la presunta agresión por parte de familiares de ambos futbolistas.

Hinchas de Deportes La Serena colgaron un fuerte lienzo en la entrada del club (Instagram).

“Queremos manifestar nuestro total repudio y descontento frente a los hechos ocurridos… en que familiares de Joan Orellana y Jeisson Vargas atacaron a mujeres hinchas de nuestro club por el hecho de una crítica”, dio a conocer la barra en un comunicado.

“No vamos a tolerar ni una falta de respeto de familiares de jugadores ni del cuerpo técnico, el hincha es el alma del club y debe respetarse. Por lo mismo, hoy nos hicimos presentes en el entrenamiento para hacer sentir nuestra voz”, agregaron.

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Además, los barristas pidieron la salida inmediata de ambos jugadores del club y colgaron un lienzo con un fuerte mensaje a las fueras del centro de entrenamiento. “Pedimos sanciones y la inmediata desvinculación de los jugadores Joan Orellana y Jeisson Vargas de C.D. La Serena, si no es por las buenas serás por las malas porque al hincha, al club y la ciudad se la respeta”.

El mal momento de Deportes La Serena

Los últimos resultados de Deportes La Serena tienen al técnico Felipe Gutiérrez caminando en la cuerda floja: en los últimos 3 partidos recibieron 14 goles y en el campeonato marchan en la 12° posición con 14 puntos, mientras que en la Copa de la Liga quedaron eliminados del Grupo D.