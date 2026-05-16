Felipe Gutiérrez reconoce estar al borde del abismo en Deportes La Serena: “Sé cómo funciona esto”

El entrenador de Deportes La Serena habló tras la aplastante derrota que sufrió el día de ayer a manos de Palestino por 1-5.

Deportes La Serena no levanta cabeza y el día de ayer sumó una dolorosa derrota en la Liga de Primera por 1-5, toda vez que Palestino le pasó por arriba en un compromiso disputado en el Estadio Santa Laura.

El de ayer fue la tercera derrota consecutiva de los papayeros considerando también la Copa de la Liga, donde cayeron 2-4 ante Audax Italiano y 0-5 ante Universidad de Chile, ambos en condición de local.

Palestino le pasó por arriba a Deportes La Serena. | Foto: Photosport

En entrevista post partido con TNT Sports, Felipe Gutiérrez reconoció tener las fuerzas para seguir adelante, pero sabe cómo funciona el negocio: “De mi parte, sí, siempre va a estar. En lo personal, sé cómo funciona esto, sé que es difícil desde el tema del hincha”, dijo.

“Lo más importante acá es el proyecto del club. Nosotros hacemos lo mejor que podemos por competir, estar, hacer algo diferente en cuanto a la estructura en general. La energía y las ganas siempre van a estar”, complementó.

Cabe consignar que Deportes La Serena está eliminado en la Copa de la Liga y, en la Liga de Primera 2026, marcha en el puesto 11 con 14 puntos y no sabe de victorias hace más de un mes cuando derrotó a Everton de Viña del Mar.

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En síntesis

Deportes La Serena perdió ayer 1-5 ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

El futbolista Felipe Gutiérrez declaró tener fuerzas para seguir adelante tras la derrota del club.

El equipo marcha undécimo en la Liga de Primera 2026 con 14 puntos acumulados.