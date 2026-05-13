Fernando Astengo defiende su irreverente look: “Voy al supermercado con lentes y capucha aunque sea de noche”

El exentrenador de Colo Colo llamó la atención por su estrafalario look en el podcast de Ivo Basay: "Me gusta ir contra la corriente".

La reciente aparición de Fernando Astengo en el podcast de Ivo Basay “Al hueso con el Hueso” no dejó indiferente a nadie. No fueron pocos los hinchas del fútbol chilenos quienes reaccionaron al llamativo look del ‘León’.

El exseleccionado nacional apareció con una melena estilo rockera, lentes de sol, una chaqueta blanca, un aro de diamante y un llamativo anillo. Para muchos, su estilo se parecía al de John Lennon.

Pese a los comentarios, críticas y burlas en redes sociales, el exfutbolista de 66 años conversó con look y defendió su estilo en el programa de Basay. “A Ivo no le llamó la atención mi ropa porque me conoce. Sabe que soy díscolo, me gustan los colores, me gusta ir contra la corriente… a mí me gusta andar de esa forma”, señaló en entrevista con LUN.

Fernando Astengo: “Volví a ser el viejo rocker, hippie”

Astengo aseguró que su esposa no le presenta problemas al momento de elegir su look, y confesó que mantiene una gran colección de lentes de sol. “Ella nunca me alega, sabe que voy a salir con pantalones anchos o lentes de colores. Yo colecciono lentes y los ocupo de acuerdo a la ropa o el clima. Hace poco me compré unas botas preciosas como de vaquero. Siempre me vestí así. Quizás para entrenar a Colo Colo tuve que estar más ordenado, pero siempre estuvo esa rebeldía en relación a la forma de vestir o peinarme. Una vez que salí del fútbol volví a ser el viejo rocker, el hippie”, confesó.

“Yo podría tener un traje gris, pero me gustan los colores y me gusta ser distinto. No me gusta lo normal. Ahora empezó la onda de los pantalones anchos y yo ando con buzo ancho. Voy al supermercado con capucha y lentes, aunque esté de noche. Yo tengo mi estilo y no lo voy a transar aunque me digan ‘este esta viejo’ o ‘este tiene canas’. Lo bueno es que no me pueden decir que tengo ponchera, brazos sueltos o las piernas como un hilo. ¿Por qué? Porque me saco la cresta todos los días entrenando y comiendo ordenado para tener armonía”, cerró.

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En síntesis…