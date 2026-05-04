En horas de este lunes se reportó el fallecimiento del abogado Ángel Botto Oakley a los 77 años, destacado jurista que durante un largo periodo ejerció como presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Según pudo recabar Bolavip Chile, Botto estaba internado hace semanas en una clínica en la ciudad de Viña del Mar donde estaba bajo cuidados médicos.

El abogado fue una figura histórica dentro de la ANFP, donde se desempeñó por más de dos décadas como presidente del Tribunal de Disciplina. Desde sus inicios en los años noventa hasta su salida en 2014, el jurista dejó una huella profunda en Quilín, marcando toda una etapa en el organismo.

Alejado de la actividad, sus últimos años los dedicó a comentar los partidos de su amado Santiago Wanderers en Radio Portales de Valparaíso, hasta que se agravó de salud hace unas semanas.