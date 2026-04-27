Ojo al escudo: filtran cómo será la tercera camiseta de Colo Colo

Mientras Colo Colo pelea en la parte alta de la Liga de Primera, fuera de la cancha comienza a generar ruido la filtración de su nueva indumentaria. Como ya es tradición, el ‘Cacique’ prepara una tercera camiseta para esta temporada, pero esta vez el foco está puesto en un cambio que no pasará desapercibido: el escudo.

Según el sitio especializado Footy Headlines, la nueva equipación presenta un diseño moderno con base gris metálica y sutiles líneas que recorren toda la prenda. Sin embargo, más allá del estilo, lo que realmente marca la diferencia es la transformación del emblema albo.

En esta versión de Adidas, el clásico escudo de Colo Colo deja de lado sus colores tradicionales para adoptar un tono completamente plateado, con detalles en negro que resaltan su contorno. Una modificación estética que rompe con la identidad histórica del club y que seguramente abrirá debate entre los hinchas del Cacique.

No es la primera vez que Colo Colo y otros equipos rompen esquemas en indumentaria: en los últimos años los albos han utilizado camisetas alternativas como una estrategia clave tanto en marketing como en generación de ingresos. Por el momento no hay fecha de lanzamiento.

Así será la tercera camiseta de Colo Colo

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En síntesis…