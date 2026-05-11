El ministerio de Seguridad Pública decretó la invalidación del concurso que buscaba un nuevo jefe para el programa que reemplazará a Estadio Seguro.

El nuevo plan que prometía reemplazar al desaparecido programa Estadio Seguro sigue entrampado y suma nuevas complicaciones bajo el gobierno de José Antonio Kast. A un año del cierre definitivo de la fracasada iniciativa impulsada tras la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental durante un partido de Copa Libertadores, donde murieron dos adolescentes, todavía no existe claridad sobre quién encabezará el nuevo modelo de seguridad en los estadios chilenos.

La administración del exPresidente Gabriel Boric decidió poner término a Estadio Seguro luego de años de cuestionamientos por su escasa efectividad. Posteriormente, el nuevo gobierno designó al abogado Ricardo Viteri como subrogante mientras avanzaba el concurso para definir a la nueva autoridad encargada del plan que prometía inspirarse en el modelo inglés para combatir la violencia en el fútbol.

Así lo plasmó el entonces candidato republicano en su promesa de campaña: “Vamos a impulsar una política de tolerancia cero realmente efectiva, similar al modelo aplicado en Inglaterra. Esto implica hacer cumplir estrictamente la Ley de Estadio Seguro, de modo que toda persona sorprendida participando en actos violentos o con objetos peligrosos sea sancionada con la prohibición total y permanente de ingreso a recintos deportivos”, dijo Kast en diciembre pasado al diario La Tercera.

Sin embargo, el proceso sufrió un nuevo revés en los últimos días. Según informó El Mercurio, una resolución firmada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, inició el procedimiento para invalidar el concurso público que buscaba definir la nueva jefatura del programa.

La decisión apunta a presuntas irregularidades detectadas durante el proceso. El documento sostiene que el Comité de Selección “apartándose manifiestamente de las bases que rigen el proceso concursal y actuando de forma extemporánea, procedió a modificar la calendarización del proceso, sin expresar fundamento técnico que justifique el retraso”.

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De esta forma, los postulantes tendrán cinco días hábiles para presentar observaciones antes de que se resuelva una eventual invalidación total o parcial del concurso. El escenario vuelve a retrasar la implementación del sistema que debía reemplazar a Estadio Seguro y deja, por ahora, un vacío respecto a la conducción de la seguridad en los recintos deportivos del país.

En síntesis…