La UC se interesó en la incorporación del lateral izquierdo de 24 años. Sin embargo, su precio lo aleja de Las Condes.

Universidad Católica busca nuevos rostros en el mercado de fichajes. En dicha labor, el conjunto precordillerano se mantendrá al margen de la lucha por un codiciado nombre: ese es el caso de Esteban Matus.

¿Qué ocurrió? Según indicó Punto Cruzado, la cúpula de la UC se bajó de la carrera por su incorporación. La tasación del lateral izquierdo de Audax Italiano está por sobre lo que puede pagar el club de Las Condes.

A pesar del interés por el jugador de 24 años, la directiva en cuestión se remitirá a intentar encontrar otras alternativas. El seleccionado nacional se aleja de San Carlos de Apoquindo.

“Precio fuera de mercado, hoy está prácticamente descartado“, señaló un importante cargo de la dirigencia de la UC a la fuente citada.

“Desde la precordillera desmienten que la respuesta desde el lado de Audax Italiano haya sido un piso de 500 mil dólares para empezar a negociar, donde el piso por lo mínimo duplicaría dicho monto“, detalló el medio.

Por el momento, Universidad Católica se distancia de Esteban Matus. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad Católica se aleja de Esteban Matus

Durante la presente temporada, el futbolista mencionado ha disputado una totalidad de 21 compromisos con la camiseta de Audax Italiano. En ellos, ha anotado dos goles y ha entregado cinco asistencias.

Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y un importante punto a considerar: también está en la órbita de Universidad de Chile. El clásico rival de la UC sigue sus pasos.

En síntesis:

Universidad Católica descartó el fichaje de Esteban Matus por su alto costo de mercado.

descartó el fichaje de por su alto costo de mercado. El lateral de Audax Italiano registra 21 partidos , dos goles y cinco asistencias este año.

registra , dos goles y cinco asistencias este año. El contrato de Esteban Matus con el club itálico tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.