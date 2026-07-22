Con un partido suspendido: revisa la programación de la fecha 16 de la Liga de Primera

Revisa lo que será la programación de la vuelta de la Liga de Primera este fin de semana.

El Mundial 2026 acabó y la acción en el fútbol chileno ya retoma por completo, en la que este fin de semana que ya va llegando, vuelve en gloria y majestad la Liga de Primera.

Los equipos nacionales de la división de honor vuelven a ver acción en lo que será la segunda parte de este año en el torneo, en donde hoy Colo Colo es el holgado líder del torneo y Universidad Católica junto la Universidad de Chile siguen tras sus pasos, pero desde muy lejos.

Desde hace una semanas, desde la ANFP se dio a conocer lo que será la programación para el inicio de la segunda rueda del torneo nacional, la que tendrá un duelo postergado entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, debido al temporal que afectó a la cuarta región.

Colo Colo es el líder del torneo | Foto: Photosport

Los partidos de la Liga de Primera en su fecha 16

Viernes 24 de julio

18:00 horas | Unión La Calera vs Everton de Viña del Mar – TNT SPORTS PREMIUM Y HBO MAX.

20:30 horas | Colo Colo vs. Deporte Limache – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.

Sábado 25 de julio

17:30 horas | Huachipato vs. Cobresal – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.

20:00 horas | Universidad Católica vs Deportes La Serena – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.

Domingo 26 de julio

15:00 horas | Ñublense de Chillán vs. Palestino – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.

17:30 horas | Audax Italiano vs. Universidad de Chile – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.

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20:30 horas | Deportes Concepción vs. O’Higgins de Rancagua – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.