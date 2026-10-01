Marcelo Díaz se quiebra al anunciar su despedida: “No quiero terminar de rodillas”

El referente de Universidad de Chile y campeón con la Selección Chilena entregó los motivos que lo llevaron a decidir su adiós al fútbol.

Universidad de Chile comienza a despedirse de un ídolo. En conferencia de prensa, Marcelo Díaz reveló la fecha en que colgará los botines: será el 8 de diciembre en el Estadio Nacional.

El mediocampista de 39 años confirmó el espectáculo con el que le dirá adiós al fútbol y, a su vez, entregó los motivos de su determinación. Quiere iniciar una nueva aventura en su vida con la frente en alto.

Con ello, Universidad de Chile pierde a una pieza clave en su plantel. El conjunto estudiantil tendrá que buscarle un reemplazo a la altura en el siguiente mercado de fichajes.

“Después del anuncio que lanzamos en redes sociales con el club, me mantuve en silencio, porque quería darle importancia a esta conferencia de prensa para, obviamente, anunciar cuándo va a ser el partido de despedida”, indicó.

“¿Por qué no seguir hasta los 100 años? Porque lo he entregado todo. No puedo pretender seguir alargando algo que ya llegó a su fin. No quiero terminar de rodillas, no quiero terminar sin siquiera ser convocado“, agregó.

Marcelo Díaz acabará su carrera en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Díaz dice adiós

Sobre tal línea, el campeón de América con la Selección Chilena profundizó en su reflexión. Ya ha perdido protagonismo en la escuadra dirigida por Fernando Gago, algo que entiende como un proceso natural.

“No quiero que el fútbol termine por mí, quiero yo terminar con el fútbol y creo que este año es el correcto. El año pasado tenía más o menos la decisión tomada, pero este año la fundamenté mucho mejor. No tengo más que dar”, cerró.