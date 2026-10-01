Marcelo Díaz confirma un nuevo rol en U. de Chile tras el retiro: “Estoy muy agradecido”

El mediocampista adelantó que se mantendrá en Universidad de Chile tras su etapa como futbolista. ¿En qué cargo? No lo dijo.

Universidad de Chile se prepara para decirle adiós a Marcelo Díaz. El destacado volante se retirará del fútbol, aunque seguirá vinculado a la institución azul en el inmediato futuro. ¿En qué rol?

En conferencia de prensa, el mediocampista de 39 años jugó al misterio con ello, pero confirmó que tendrá un nuevo cargo en el equipo de sus amores. Ni siquiera detalló pistas sobre qué hará.

Por ello, los hinchas universitarios tendrán que esperar a la ratificación por parte del oriundo de Padre Hurtado, que terminará su etapa en la actividad el 8 de diciembre en el Estadio Nacional.

“No tengo nada más que hacer desde la cancha. Sí, obviamente, me preparé y estoy muy agradecido del club, porque también pretenden que yo el próximo año siga“, señaló.

“De forma… lo vamos a dejar de sorpresa, de alguna forma. Pero como futbolista creo que ya lo he entregado todo, las rodillas ya me llaman y los tendones me dicen que basta“, agregó.

Marcelo Díaz se mantendrá en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Díaz se retira en Universidad de Chile

Finalmente, el emblemático seleccionado nacional ahondó en los motivos que lo llevaron a tomar dicha determinación de acabar con su carrera: dejó el ego de lado para tener tranquilidad.

“Hay que escuchar el cuerpo y ser muy humilde para tomar esa decisión. Creo que es la acertada, la adecuada y la correcta”, concluyó.