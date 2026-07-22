Luego de los fuertes temporales que azotaron al país, el fútbol chileno también sufre las consecuencias.

El duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, programado para este sábado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026, fue oficialmente suspendido debido a la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

La determinación fue confirmada por la ANFP, donde el compromiso aparece como “partido suspendido por indicación de la autoridad”, priorizando la seguridad ante las complejas condiciones climáticas que golpean la zona.

Reprogramación y mensaje de apoyo desde la UdeC

Desde Universidad de Concepción también ratificaron la suspensión a través de sus canales oficiales, señalando que el encuentro será reprogramado, aunque aún no existe fecha ni horario definido.

“El encuentro ha sido suspendido y será reprogramado debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo”, informó el club, agregando que la nueva programación será comunicada oportunamente.

Además, la institución penquista aprovechó la instancia para enviar un mensaje de apoyo: “Enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las familias, comunidades y a todos quienes se han visto afectados por esta difícil situación”, manifestaron, en medio de una de las emergencias más complejas que ha vivido la zona en el último tiempo.

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De esta manera, el fútbol pasa a segundo plano mientras la región enfrenta los efectos del temporal, a la espera de condiciones más seguras para la disputa del compromiso.