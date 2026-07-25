César Vaccia celebra este retorno en Universidad de Chile: “Es lo que estábamos esperando”

El histórico DT de Universidad de Chile alabó el regreso a las convocatorias de Lucas Assadi, que estará contra Audax Italiano.

Universidad de Chile alista su retorno a la acción en la Liga de Primera. El conjunto estudiantil se medirá contra Audax Italiano en La Florida, en un duelo que tendrá una importante novedad.

¿Qué pasó? Lucas Assadi regresará a las convocatorias. El habilidoso atacante convenció al cuerpo técnico azul y dirá presente en el compromiso por la fecha 16 del certamen local.

Ello fue celebrado por César Vaccia, que en conversación con BOLAVIP Chile manifestó su alegría por la determinación. Uno de sus jugadores favoritos volvió a ser considerado.

“El recuperarlo es fundamental. Es un talento que tenemos ahí y tenemos que cuidarlo. Me imagino que ha cambiado la percepción de Fernando Gago respecto a él“, comentó.

Luego, el campeón con Universidad de Chile agregó: “Debe haber trabajado muy bien y ha puesto de su parte para ser el que todos queremos que sea en la U, lo que necesitamos“.

Lucas Assadi será citado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Assadi vuelve en Universidad de Chile

Finalmente, César Vaccia llamó a la calma por el oriundo de Puente Alto. Para él, hay que ir paso a paso con su regalón, que ha perdido protagonismo durante esta campaña.

“Hay que tener un poquito de paciencia, que tampoco se presione. Es lo que estábamos esperando“, cerró el histórico de Universidad de Chile.