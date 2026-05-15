“No lo puedo creer”: Maks Cárdenas protagoniza polémica censura en entrevista a Arturo Vidal

El otrora corresponsal en Europa y actual relacionador público de Arturo Vidal protagonizó un lamentable episodio de censura contra CHV.

El periodista deportivo Maks Cárdenas, quien actualmente las oficia de relacionaro público de Arturo Vidal, protagonizó un lamentable episodio de censura en medio de una entrevista que el ‘King’ le daba a Chilevisión.

Específicamente, el escándalo se desató cuando el futbolista de Colo Colo se presentó en el Hotel W en la comuna de Vitacura para el lanzamiento de su perfume árabe.

Hasta allí llegó el programa ‘Plan Perfecto’ de Chilevisión, y tras bambalinas el reportero tuvo un pequeño mano a mano con el bicampeón de América donde se le consultó por su relación con Marité Matus en medio del escándalo que significó su separación con Camilo Huerta.

Si bien Vidal reaccionó incómodo lo peor vino segundos después, cuando el excorresponsal en Europa que hoy las ejerce de relacionador público de Vidal, agarró bruscamente el micrófono de CHV e intentó tapar la cámara en un evidente acto de censura.

Tenso momento protagonizó Maks Cárdenas al censurar una entrevista a Arturo Vidal.

Furiosa reacción de CHV

Tras el hecho, el conductor del espacio, el periodista Eduardo de La Iglesia reaccionó furioso contra Cárdenas. “No lo puedo creer, Maks Cárdenas le toma el micrófono a nuestro periodista y le tapa la cámara. Me parece impresentable lo que hiciste, te conozco porque trabajamos juntos“, lanzó.

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“Tienes el derecho de trabajar en relaciones públicas, en vez de hacer periodismo… pero ni siquiera recordar lo que te enseñaron en la universidad, ni siquiera recordar lo que ejerciste alguna vez. Querer censurar a otro medio cuando eres periodista es no entender nada”, cerró.

El momento de la censura de Maks Cárdenas