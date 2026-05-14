Matías Bravo no esconde su cariño por la camiseta azul a pesar de haber dado sus primeros pasos en el Estadio Monumental.

Representar a un grande en el país es un sueño para muchos futbolistas, aunque hay quienes deben omitir sus sentimientos para lograrlo. Uno de los que cumplió ese anhelo, se forjó en Colo Colo a pesar de ser hincha de Universidad de Chile.

¿De quién se trata? Matías Bravo estuvo cuatro años en el Estadio Monumental aunque su corazón fuese azul. No obstante, según le confesó a AS Chile, ello nunca le jugó en contra. El deseo era llegar al profesionalismo.

Si bien su familia es fanática de la escuadra universitaria, no escatimó en aprovechar su estadía en Macul. Se mantuvo hasta los 16 años en el conjunto albo y luego naufragó por distintas latitudes.

“De chico que soy hincha de la U. Mi papá igual es hincha de la U, así que yo creo que va por ese lado“, comenzó señalando sobre su cariño por Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, agregó: “Pero nada, mi paso por Colo Colo fue algo totalmente profesional, ya que en ese momento defendía esa camiseta y lo hacía con mucho compromiso y respeto”.

Matías Bravo se formó en Colo Colo y le anotó a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Se formó en Colo Colo y es hincha de Universidad de Chile

A su vez, el delantero de 26 años aludió a su compleja situación. Está sin club tras su salida de Municipal Puente Alto y ruega por una nueva chance en lo que mejor sabe hacer.

“No es que las puertas se hayan cerrado en el fútbol, simplemente no se dio la oportunidad en el último mercado de pases. Para eso sigo trabajando y confiando en que va a llegar”, cerró.

En síntesis:

El delantero Matías Bravo integró las divisiones inferiores de Colo Colo durante cuatro años.

integró las divisiones inferiores de durante cuatro años. A pesar de formarse en Macul, es hincha de Universidad de Chile desde niño.

desde niño. Actualmente, el futbolista de 26 años se encuentra sin club tras salir de Puente Alto.