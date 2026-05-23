Los Árabes fueron una visita ingrata para los Cementeros, que siguen sin poder salir de la zona de descenso en la Liga de Primera 2026.

La Liga de Primera 2026 se acerca al final de la primera rueda y este fin de semana se lleva a cabo la decimotercera fecha, donde esta noche Palestino venció por 2-1 de visita a Unión La Calera.

Los Baisanos se impusieron con un doblete de Gonzalo Tapia, quien convirtió a los 8 y 32 minutos del primer tiempo.

Mientras que el descuento para los Cementeros llegó a los 45+1′ por medio de Kevin Méndez, cuando todavía quedava por jugar todo el complemento.

Pero el equipo de la Quinta Región no pudo llegar al empate, hasta sufrió la expulsión Camilo Moya en los 66′. Con esto, los caleranos siguen inmersos en zona de descenso con 10 puntos, solo superando a Deportes Concepción (8 pts).

Por su parte, los árabes alcanzaron la sexta posición, zona de clasificación a torneos internacionales, llegando a la línea de los 20 puntos.

Gonzalo Tapia le dio la victoria a Palestino con un doblete. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

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Cabe recordar que el líder exclusivo del torneo es Colo Colo (27 pts.), que mañana (domingo) visita a Universidad Católica (20 pts.) en una nueva edición del clásico, que se disputará a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 27 12 9 0 3 20 9 +11 2 Huachipato 22 12 7 1 4 21 15 +6 3 Deportes Limache 21 12 6 3 3 25 13 +12 4 Universidad Católica 20 12 6 2 4 26 17 +9 5 Coquimbo 20 13 6 2 5 19 16 +3 6 Palestino 20 13 6 2 5 21 20 +1 7 Everton 19 13 5 4 4 15 11 +4 8 O’Higgins 19 12 6 1 5 17 17 0 9 Ñublense 18 13 4 6 3 15 17 -2 10 Universidad de Concepción 18 13 5 3 5 12 21 -9 11 Universidad de Chile 17 12 4 5 3 11 7 +4 12 Audax Italiano 14 13 4 2 7 17 20 -3 13 La Serena 14 12 3 5 4 14 19 -5 14 Cobresal 13 13 4 1 8 19 25 -6 15 Unión La Calera 10 13 3 1 9 12 26 -14 16 Concepción 8 12 2 2 8 8 19 -11

En síntesis

Palestino venció 2-1 a Unión La Calera con un doblete de Gonzalo Tapia.

a Unión La Calera con un doblete de Gonzalo Tapia. Palestino alcanzó 20 puntos y la sexta posición, entrando a zona de clasificación.

y la sexta posición, entrando a zona de clasificación. Colo Colo lidera el torneo con 27 puntos antes del clásico dominical.