Pablo Milad, presidente de la ANFP, revela cómo es su relación con los hinchas: “Burdo y básico…”

El presidente de la ANFP se refirió a su relación con los hinchas. "Frente a frente me saludan o me piden una foto".

Pablo Milad enfrenta la recta final de su mandato al frente de la ANFP en medio de un escenario complejo para el fútbol chileno. La crisis institucional, los problemas administrativos y el presente de la Selección Chilena han marcado sus últimos meses como presidente del organismo, situación que también ha generado cuestionamientos por parte de los hinchas.

La última semana estuvo marcada por dos episodios que volvieron a poner a la ANFP en el centro de la polémica: la desafiliación de San Marcos de Arica y la clausura de la sede del organismo en Peñalolén. A esto se suma el complicado momento de La Roja, que terminó última en las Eliminatorias Sudamericanas y todavía no tiene entrenador para su próximo proceso.

Pablo Milad aseguró que su mandato ha sido accidentado (Photosport).

En ese contexto, el propio Milad, en entrevista con La Tercera, se refirió a cómo ha sido su relación con los fanáticos del fútbol chileno y reconoció que las críticas se hacen sentir: “Es complicado, pero frente a frente me saludan o me piden una foto. El problema está cuando uno va al estadio o cuando te gritan en el supermercado, pero de lejos, nunca frontal. Cuando voy los fines de semana a Curicó ando tranquilo, porque la gente me conoce y sabe quién soy”, expresó el dirigente.

El timonel de la ANFP también cuestionó la forma en que, a su juicio, se han abordado las responsabilidades por la situación que atraviesa el fútbol chilen: “Falta análisis profundo, de ver cuáles son los problemas, castigar a la cabeza es lo más burdo y básico. Si me hubiesen dicho que va a llegar un presidente que ganará todos los partidos, me habría ido, pero esto es un trabajo y hay que dejar una estructura. Por eso no renuncié, a pesar de todos los problemas”, sostuvo.

Finalmente, Milad entregó una reflexión sobre las dificultades que ha enfrentado durante su administración y aseguró que incluso desde el interior de la ANFP reconocen el complejo escenario que le ha tocado afrontar: “Mi secretaria lleva 50 años en la ANFP y me dice que me han tocado los tiempos más difíciles de la historia”, concluyó.