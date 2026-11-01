ANFP explica qué pasará con la tabla de posiciones de Primera B: “Una decisión de…”

Pablo Milad asumió un error en la transcripción del reglamento tras la desafiliación de San Marcos de Arica.

La Primera B quedó en incertidumbre tras la desafiliación de San Marcos de Arica. El elenco norteño fue expulsado del profesionalismo por irregularidades financieras y dejó un misterio instalado: ¿qué pasa con la tabla de posiciones?

Si en primera instancia se resolvió que dicho club perdería todos sus duelos ya disputados por 3-0, se confirmó que hubo un desacierto en la transcripción del reglamento. Ello fue ratificado por Pablo Milad.

En conversación con La Tercera, el presidente de la ANFP explicó la situación de la clasificatoria en la categoría de ascenso. Las autoridades tendrán que enmendar una falla que despierta suspenso.

“Hubo una confusión entre una propuesta que hicimos y lo que se acordó dentro del Consejo (de Presidentes). Hay un error de transcripción que quedó demostrado por el acta del 11 de diciembre de 2025 y por los audios“, lanzó.

“Aquí fue un error humano, de transcripción. Asumimos el error, pero están las bases de datos, el acta y los audios para corregir algo que está sobre eso que son los acuerdos del Consejo“, agregó el mandamás.

Pablo Milad explicó la situación de la Primera B. (Imagen: Photosport)

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¿Qué pasará con la tabla de posiciones de Primera B?

Sobre tal línea, Pablo Milad adelantó que la determinación final no está en manos de la ANFP, sino que de los propios jueces. El caso tendrá que ser zanjado por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

“Va a ser netamente una decisión de los tribunales. Nosotros cumplimos con aclarar el punto, con base escrita y también audible, para no crear especulaciones“, concluyó.