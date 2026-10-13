Palestino contra Colo Colo se acerca a este estadio fuera de Santiago: “Tomó fuerza”

Pese a que el Estadio Santa Laura asomaba como la sede para el encuentro, el Estadio El Teniente de Rancagua irrumpe como opción.

La fecha 25 de la Liga de Primera tendrá un compromiso de alta tensión: Palestino recibirá a Colo Colo. Sin embargo, hay una importante duda para dicho partido por la categoría de honor.

¿Cuál? Aún no hay certeza sobre dónde se desarrollará tal enfrentamiento. Y pese a que el Estadio Santa Laura asomaba como la sede oficial, RedGol advierte que esto puede cambiar drásticamente.

Según reporta dicho medio, el Estadio El Teniente de Rancagua irrumpe como opción. El elenco de La Cisterna ya realiza los trámites pertinentes para intentar zanjar su localía lo antes posible.

“Manejamos la información sobre el recinto que tomó fuerza en las últimas horas para recibir el duelo vital entre árabes y albos: el estadio El Teniente de Rancagua”, indica la fuente.

“La dirigencia de Palestino está gestionando con las autoridades y con la ANFP, puesto que el reducto rancagüino cuenta con una mayor capacidad, por lo que suma bonos para suplir a Santa Laura como escenario“, agrega.

Palestino puede enfrentar a Colo Colo en Rancagua. (Imagen: Photosport)

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Palestino vs. Colo Colo fuera de Santiago

Sobre la misma línea, la publicación asegura que la plaza en la que O’Higgins ejerce como dueño de casa, es la prioridad para dicho encuentro. Se debe ratificar a la brevedad.

“El Teniente de Rancagua pasa a ser la primera opción, sobre el estadio de Unión Española, para recibir el cotejo entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera”, concluye el sitio.