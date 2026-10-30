Papelón absoluto: levantamiento de clausura de la sede de la ANFP no tiene para cuándo

Representantes de la ANFP iniciaron los trámites para levantar la clausura del recinto. La deuda supera los 170 millones de pesos.

La ANFP continúa sin poder utilizar su sede ubicada en Quilín 5635, luego de que la Municipalidad de Peñalolén decretara la clausura del recinto por incumplimientos administrativos. Pese a que el organismo ya inició gestiones para regularizar su situación, la reapertura todavía no tiene una fecha definida y el proceso podría extenderse.

Según informó Radio ADN, representantes de la Gerencia de Finanzas de la ANFP sostuvieron una reunión con el municipio para abordar el problema. Sin embargo, las gestiones deberán comenzar prácticamente desde cero, ya que los últimos avances para obtener la recepción definitiva del edificio ante la Dirección de Obras Municipales datan de 2016.

La reapertura de la ANFP no tiene para cuándo (Photosport).

El conflicto se arrastra desde hace años: la sede del fútbol chileno lleva al menos 16 años funcionando sin patente municipal y mantiene una deuda que alcanzaría los 172 millones de pesos. Además, el recinto no cuenta con el permiso de recepción definitiva de sus instalaciones, una de las principales razones detrás de la medida adoptada por la municipalidad.

Por ahora, los avances son preliminares y la ANFP deberá completar los trámites necesarios para ponerse al día con las exigencias municipales. De esta manera, el edificio de Quilín seguirá cerrado por tiempo indefinido, mientras el organismo busca resolver una situación administrativa que lleva una década sin registrar avances significativos.

En síntesis…

La ANFP continúa con su sede en Quilín clausurada por la Municipalidad de Peñalolén.

El organismo adeuda 172 millones de pesos y funciona hace 16 años sin patente.

La sede del fútbol chileno no cuenta con recepción definitiva desde 2016.