El portero de 21 años ha defendido a Colombia en categorías inferiores. Sin embargo, aseguró que necesita rodaje.

Universidad de Chile sigue generando eco en el mercado de fichajes. En esta ocasión, el elenco estudiantil se quedó con uno de los arqueros que más promete en el continente: ese es el caso de Jordan García.

El portero colombiano de 21 años ha representado a su país en categorías inferiores y se alista a viajar a La Cisterna para convertirse en refuerzo azul: confirmó su salida desde el Club León de México.

Y en la antesala de su desembarco en territorio chileno, dejó una potente reflexión. Tiene plena confianza en sus capacidades, pero sabe que tiene que pulirlas dentro del gramado de juego.

“Se habló por los cupos de extranjeros y nada, me siento tranquilo, sereno, por todo lo que ha pasado. Fueron seis meses de mucho aprendizaje”, indicó en conversación con Fox Sports.

“Sí, muy contento. Soy un portero de selección, pero necesito minutos también. Entonces, creo que eso es lo que me lleva a tomar esta decisión y a mi representante también”, agregó.

Jordan García jugará en Universidad de Chile. (Foto: Club León)

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Universidad de Chile sumará a Jordan García

Finalmente y ratificando su partida desde suelo azteca, el guardavallas no descartó un regreso: el pacto es un préstamo por seis meses con opción de compra.

“Agradecido con el club por todo, por todo lo que me dio. Sigo siendo de ellos y bueno, esperemos que todo salga bien en lo que viene para mi carrera“, cerró el inminente fichaje de Universidad de Chile.