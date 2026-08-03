Fichaje confirmado en Universidad de Chile: “Queremos que tenga minutos, va a ir prestado”

Universidad de Chile reestructura su plantel para luchar por el título. El conjunto estudiantil aceleró su búsqueda para incorporar refuerzos en este mercado de fichajes y amarró a uno de sus candidatos.
¿De quién se trata? Jordan García se sumará al cuadro universitario para el segundo semestre: durante las últimas horas se confirmó su salida desde el Club León de México.
El vicepresidente de dicha institución, Rodrigo Fernández, conversó con la prensa y ratificó que el arquero colombiano de 21 años emigrará. Si bien no mencionó a Universidad de Chile, el trato está cerrado.
“Es un muy buen portero, en el que confiamos. Tuvo un proceso mundialista, está muy chavo (joven) y queremos que tenga minutos“, comenzó señalando el dirigente en cuestión.
Luego, sobre su inminente partida rumbo a Universidad de Chile, agregó: “Va a ir prestado a un club y esperamos que siga sumando, teniendo experiencia. El día de mañana puede estar acá, es jugador de Club León”.
Jordan García será refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)
Universidad de Chile espera a Jordan García
Finalmente, el funcionario del elenco azteca detalló que el equipo chileno se quedará con los servicios del guardavallas a préstamo, pero con la posibilidad de adquirir su pase en el futuro.
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“Por lo general, siempre se pone una opción. Seguramente será una opción importante: lo que queremos es que regrese“, concluyó.