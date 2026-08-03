Fichaje confirmado en Universidad de Chile: “Queremos que tenga minutos, va a ir prestado”

Jordan García saldrá del Club León. La decisión fue ratificada por el vicepresidente de la institución mexicana, Rodrigo Fernández.

Universidad de Chile reestructura su plantel para luchar por el título. El conjunto estudiantil aceleró su búsqueda para incorporar refuerzos en este mercado de fichajes y amarró a uno de sus candidatos.

¿De quién se trata? Jordan García se sumará al cuadro universitario para el segundo semestre: durante las últimas horas se confirmó su salida desde el Club León de México.

El vicepresidente de dicha institución, Rodrigo Fernández, conversó con la prensa y ratificó que el arquero colombiano de 21 años emigrará. Si bien no mencionó a Universidad de Chile, el trato está cerrado.

“Es un muy buen portero, en el que confiamos. Tuvo un proceso mundialista, está muy chavo (joven) y queremos que tenga minutos“, comenzó señalando el dirigente en cuestión.

Luego, sobre su inminente partida rumbo a Universidad de Chile, agregó: “Va a ir prestado a un club y esperamos que siga sumando, teniendo experiencia. El día de mañana puede estar acá, es jugador de Club León”.

Jordan García será refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Universidad de Chile espera a Jordan García

Finalmente, el funcionario del elenco azteca detalló que el equipo chileno se quedará con los servicios del guardavallas a préstamo, pero con la posibilidad de adquirir su pase en el futuro.

“Por lo general, siempre se pone una opción. Seguramente será una opción importante: lo que queremos es que regrese“, concluyó.