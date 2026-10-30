Se confirma el árbitro para el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile

En las últimas horas se confirmó el arbitraje para el duelo entre la UC y la U. de Chile.

Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán este fin de semana en una nueva edición del Clásico Universitario, en un compromiso clave para ambos equipos en la recta final de la Liga de Primera 2026.

En la previa de este importante encuentro, ya se conoció al árbitro encargado de impartir justicia en el tradicional duelo del fútbol chileno, en la que Diego Flores volverá a dirigir este enfrentamiento tras hacerlo durante la primera rueda del campeonato.

El juez nacional estará acompañado por José Retamal y Wladimir Muñoz como asistentes, mientras que Franco Jiménez será el cuarto árbitro. En tanto, Juan Lara y Alejandro Molina estarán a cargo del VAR.

Diego Flores ya dirigió a ambos equipos en el Clásico Universitario de la primera rueda, disputado el pasado 25 de abril en el Estadio Nacional, en donde los ‘Azules’ vencieron por 1-0 a los ‘Cruzados’ con el solitario tanto de Juan Martín Lucero.

Flores dirigirá el clásico | Foto: Photosport

Aparte del Clásico Universitario del primer semestre, el juez nacional ha dirigido en dos oportunidades a ambos equipos, en el que ante la UC estuvo presente en el duelo ante Audax Italiano, donde expulsó a dos jugadores de los ‘Tanos’ para el triunfo ‘Cruzado’ por 4-3 y la derrota 3-0 ante Deportes Concepción.

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Por otra parte, el árbitro con la Universidad de Chile dijo presente en la polémica igualdad sin goles ante Palestino a inicio de temporada y luego estuvo en la derrota azul por 2-1 ante Universidad de Concepción.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

El encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile está programado para este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena.