El "King" hizo gala de su liderazgo en el camarín y se lució con una potente arenga a sus compañeros.

Colo Colo sigue disfrutando del importante triunfo conseguido ante Universidad Católica en el Claro Arena, donde el equipo dirigido por Fernando Ortiz se impuso por 2-1 gracias a un doblete de Javier Correa.

La victoria no solo le permitió al “Cacique” mantenerse firme en la cima de la Liga de Primera, sino también cortar una mala racha en clásicos, considerando las recientes derrotas frente a Universidad de Chile y la propia UC.

Arturo Vidal lanzó una potente arenga previo al Clásico frente a la UC (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Durante esta semana, el cuadro albo publicó un extenso registro audiovisual en su canal oficial de Youtube y RRSS., donde mostraron detalles inéditos de la visita al Claro Arena. Uno de los momentos más comentados fue la potente arenga de Arturo Vidal antes de salir a la cancha.

La fuerte arenga de Arturo Vidal en el camarín albo

El “King” tomó la palabra frente a todo el plantel y dejó en claro la importancia que tenía el compromiso frente a los “Cruzados”: “Aprendamos a ganar los clásicos, en los momentos difíciles hay que ganarlo, muchachos. Hemos tenido tres oportunidades y hemos fallado, hoy no podemos fallar en otro clásico. Hoy lo ganamos y nos arrancamos en la punta”, lanzó Vidal con fuerza en el vestuario.

“Cuando ellos vean que empezamos a tocar la pelota, van a empezar a pegar patadas y van a cagar. Le hacemos el primero y les hacemos tres si queremos. Vamos a dejar la vida adentro”, agregó.

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Finalmente, las palabras del mediocampista parecieron surtir efecto. Colo Colo logró dar vuelta el marcador tras comenzar perdiendo con un autogol del propio “King” y terminó llevándose tres puntos fundamentales en su lucha por el título.

Ahora, el “Cacique” buscará extender su gran momento este sábado cuando visite a Deportes La Serena por una nueva fecha de la Liga de Primera.

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DATOS CLAVE

Arturo Vidal lideró una potente arenga en el camarín antes de vencer a Universidad Católica.

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica gracias a un doblete de Javier Correa.

El triunfo permitió al club romper una mala racha de derrotas en partidos clásicos.