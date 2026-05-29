La fecha 13 comenzó este viernes y cerró con una igualdad entre el "Campanil" y los "Cementeros".

La fecha 14 de la Liga de Primera comenzó este viernes con el triunfo de Ñublense sobre Cobresal en El Salvador, resultado que abrió una jornada clave en la lucha por los puestos de avanzada del campeonato.

Más tarde, los focos se trasladaron al Ester Roa Rebolledo de Collao, donde Universidad de Concepción y Unión La Calera protagonizaron un partido con escasas emociones y pocas ocasiones de peligro frente a los arcos.

El elenco “Cementero” llegaba con la necesidad urgente de sumar para intentar abandonar el último lugar de la tabla. Aunque no logró quedarse con los tres puntos, consiguió un empate sin goles que le permite cortar una racha negativa y sumar una unidad valiosa en su complicada lucha por salir del fondo.

Por su parte, el “Campanil” no pudo hacer valer su localía y dejó escapar una buena oportunidad para acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales, firmando una igualdad que dejó sensaciones amargas entre sus hinchas.

Así quedan La Calera y Universidad de Concepción en la tabla

Con este empate, Unión La Calera continúa en el último lugar de la Liga de Primera con 11 puntos, aunque logra sumar en una cancha siempre compleja como la de Collao.

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Universidad de Concepción, en tanto, se mantiene en el décimo puesto de la clasificación con 19 unidades, quedando momentáneamente lejos de la pelea por los primeros lugares del torneo.

La tabla: