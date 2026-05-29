Novak Djokovic confiesa el gran yerro que cometió ante Joao Fonseca: “Mi único error fue…”

El exnúmero uno del mundo valoró lo exhibido por su rival aunque reconoció que el desgaste físico le pasó factura.

El sueño de conquistar su 25° título de Grand Slam tendrá que esperar para Novak Djokovic. El serbio quedó eliminado en la tercera ronda de Roland Garros tras una épica batalla a cinco sets ante Joao Fonseca, quien firmó una de las mayores victorias de su carrera sobre la arcilla parisina.

Tras la derrota, el ex número uno del mundo reconoció que el brasileño fue superior en los momentos clave del encuentro, destacando la agresividad y valentía con la que Fonseca afrontó los puntos decisivos.

“Quizá mi único error fue con 3-1 en el quinto set y saque, cuando perdí el servicio. Pero, otra vez, él jugó puntos muy agresivos. Cualquier bola que le llegaba al drive, sobre todo las del medio, las destrozaba. Era muy difícil leerle y jugaba con una velocidad extrema”, analizó el serbio.

Fue la primera derrota de Novak Djokovic frente a un tenista brasileño (Getty Images).

Nole también recordó cómo Fonseca logró cambiar el rumbo del partido cuando parecía estar contra las cuerdas. “Luego volvió al partido con tres aces, los más fuertes de todo el encuentro: 220, 225. Lo único que puedes decir es: bien hecho. Eso es todo”, agregó.

Sin embargo, Djokovic dejó en claro que el aspecto físico terminó siendo determinante en el desenlace del encuentro. A sus 39 años, el serbio admitió que el desgaste de un partido al mejor de cinco sets terminó pasándole factura.

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“Hubiera estado bien si fuera al mejor de tres sets. Pero no lo era. Simplemente me quedé sin gasolina, sinceramente. No me sentía nada bien físicamente en los siguientes sets”, confesó el campeón de 24 Grand Slams.

Aun así, el balcánico también lamentó no haber aprovechado una oportunidad clave en el cuarto parcial. “Creo que el final del cuarto set fue mi gran oportunidad. Con 4-3 y 15-40. Pero jugó puntos increíbles: atacando, sacando muy fuerte. Cuando miras atrás siempre puedes pensar si podrías haber hecho algo diferente, pero al final solo puedes felicitarle y quitarte el sombrero. Jugó un tenis espectacular cada vez que había un momento decisivo”, cerró.

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En síntesis…