No es Colo Colo: revelan que Jordhy Thompson toma fuerza como posible refuerzo de este equipo chileno

El delantero formado en el Cacique podría dar un giro en su carrera en la segunda rueda del torneo.

El mercado de fichajes se abrió oficialmente tras la finalización de la fecha 15 de la Liga de Primera 2026, dando inicio al periodo en que los clubes pueden reforzar sus planteles de cara a la segunda rueda del campeonato.

Uno de los nombres que volvió a aparecer en la agenda del mercado es el de Jordhy Thompson, delantero chileno que actualmente milita en el Orenburg de Rusia, y que en las últimas semanas ha sido vinculado incluso con un posible retorno a Colo Colo.

Cabe recordar que el oriundo de Antofagasta tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027 con el elenco ruso, aunque estaría abierto a escuchar ofertas de cara a su futuro.

Jordhy Thompson no vería con malos ojos un regreso a Chile | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Jordhy Thompson en el radar de Deportes La Serena

En las últimas horas, el medio Mi Radio informó que el formado en el Cacique estaría en conversaciones con un club chileno. ¿De cuál se trata? De Deportes La Serena.

“El delantero Jordhy Thompson estaría en conversaciones con la dirigencia granate, por lo que podría transformarse en una de las nuevas incorporaciones para afrontar la segunda parte de la temporada”, afirmaron desde la Cuarta Región.

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En su última temporada, el extremo de 21 años disputó 31 partidos, en los cuales aportó con 5 goles y 6 asistencias.

De concretarse su llegada a los Papayeros, Thompson sumaría un nuevo desafío en su carrera, compartiendo camarín con jugadores con pasado en clubes grandes del fútbol chileno como Diego Rubio y Jeisson Vargas, entre otros.

En resumen…

Jordhy Thompson vuelve a instalar su nombre en el mercado de fichajes y aparece en la órbita de Deportes La Serena, en medio de su presente en el fútbol ruso y los rumores sobre su futuro.