Comenzó la undécima fecha de la Liga de Primera 2026 y el segundo partido fue entre Audax Italiano y el líder Deportes Limache en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde protagonizaron un intenso empate 2-2 en la fría noche santiaguina.

Los Tomateros sacaron un punto de oro en su visita a la Región Metropolitana, pues siguen en la cima del torneo, ahora con 21 puntos y prácticamente terminarán el fin de semana en la misma posición.

Mientras que los Itálicos luchan por desligarse de los equipos de la zona baja de la tabla de posiciones, quedando en la decimotercera ubicación con 11 unidades.

Los autores de los goles fueron Vicente Zambrano (37′) y autogol de Augusto Aguirre (55′) para Audax. Para Limache convirtieron Daniel Castro de penal (45+1′) y Ramón Martínez (65′).

Deportes Limache se mantiene como líder de la Liga de Primera. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En el primer turno del viernes, Coquimbo Unido venció por 2-1 en su visita a Unión La Calera. El campeón defensor está sexto con 16 puntos.

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Mañana (sábado) se jugarán dos partidos, donde el plato principal será el clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Limache 21 11 25:11 14 6 3 2 2 Huachipato 18 10 18:14 4 6 0 4 3 Colo Colo 18 9 9:5 4 6 0 3 4 U. Católica 17 10 24:16 8 5 2 3 5 Ñublense 17 10 11:7 4 4 5 1 6 Coquimbo 16 10 14:12 2 5 1 4 7 O’Higgins 16 10 15:16 -1 5 1 4 8 U. de Chile 14 10 10:6 4 3 5 2 9 Palestino 14 11 14:18 -4 4 2 5 10 U. de Concepción 14 10 8:17 -9 4 2 4 11 La Serena 13 10 13:14 -1 3 4 3 12 Everton 12 10 9:9 0 3 3 4 13 Audax Italiano 11 11 15:16 -1 3 2 6 14 Cobresal 10 10 16:20 -4 3 1 6 15 U. La Calera 10 11 10:21 -11 3 1 7 16 Dep. Concepción 8 11 8:17 -9 2 2 7

En síntesis

Audax Italiano y Deportes Limache empataron 2-2 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

y empataron 2-2 en el Estadio Bicentenario de La Florida. El líder Deportes Limache alcanzó 21 puntos tras cumplirse la undécima fecha del torneo.

alcanzó tras cumplirse la undécima fecha del torneo. Vicente Zambrano y Augusto Aguirre (autogol) anotaron los tantos para el conjunto local.