La fecha 11 de la Liga de Primera 2026 continúa su desarrollo, en una jornada que ya tuvo su primer golpe con el triunfo de Deportes Concepción por 1 a 0 sobre Palestino en el Estadio La Cisterna.

Este resultado dejó rápidamente impacto en la tabla, en una etapa donde cada punto comienza a tener un peso mayor tanto en la parte alta como en la lucha por objetivos secundarios.

Con ese escenario, el resto de los equipos entra en acción con la presión habitual y donde los márgenes de error empiezan a reducirse.

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido y Audax Italiano vs. Deportes Limache

A raíz de esto, en Bolavip Chile te traemos la programación de este viernes 24 de abril.

A las 18:00 horas, Unión La Calera recibe a Coquimbo Unido en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos, ya que los Cementeros buscan salir del fondo de la tabla, mientras que los Piratas intentan meterse en zona de clasificación a torneos internacionales.

Luego, a las 20:00 horas, Audax Italiano enfrenta al líder Deportes Limache, en uno de los partidos más atractivos de la jornada, con los “Tomateros” defendiendo su posición en lo más alto de la tabla y consolidando su gran arranque de temporada.

La última vez que se enfrentaron, Deportes Limache se impuso con un contundente 4 a 0 | FOTO: Andres Pina/Photosport

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