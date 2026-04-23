El puntero de la Liga de Primera, Deportes Limache, remeció el mercado al anunciar la salida del experimentado volante César Pinares, en una decisión que tomó por sorpresa considerando el gran presente del equipo.

La noticia fue confirmada a través de los canales oficiales del club, sin mayores detalles en un principio. Sin embargo, rápidamente comenzaron a surgir versiones sobre un posible conflicto interno, vinculado a comentarios de la esposa del jugador hacia el técnico Víctor Rivero.

Desde Limache aclaran: “Se terminó en muy buena forma”

Ante la incertidumbre, el presidente del club, César Villegas Mena, salió a explicar la situación en conversación con Radio Cooperativa, donde lamentó profundamente la partida del mediocampista.

“Será una baja importante por la calidad de jugador, por todo lo que entregó a la institución”, aseguró, destacando además el rol clave que tuvo Pinares en momentos complejos del club.

El dirigente recordó que el volante llegó en un momento crítico: “Soy un agradecido de César porque llegó el año pasado, en la cuarta o quinta fecha cuando el equipo peleaba con el fantasma del descenso, y fue uno de los estandartes que lideró la campaña para mantener la categoría y llegar a una final de Copa Chile”.

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Respecto a las razones concretas de su salida, Villegas fue claro en bajar el perfil a cualquier polémica: “Fue por temas personales y al parecer también tiene una propuesta de trabajo en el extranjero que está analizando. En definitiva es eso. Se terminó una relación de muy buena forma”.

De esta manera, Deportes Limache pierde a una de sus principales figuras en plena lucha por el título, abriendo un nuevo escenario en la parte alta del campeonato chileno.

DATOS CLAVE

Deportes Limache anunció la salida del volante César Pinares pese al liderato del equipo.

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El presidente César Villegas Mena descartó polémicas y citó temas personales tras la partida.