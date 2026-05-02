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Copa de la Liga

Tras Audax Italiano vs. Unión La Calera: Así queda la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa de la Liga

La Fecha 4 del Grupo D se abrió con el partido entre Audax y La Calera, donde Universidad de Chile quedó muy atenta a la tabla.

Se abrió la Fecha 4 del Grupo D.
© PhotosportSe abrió la Fecha 4 del Grupo D.

La jornada de día sábado de la Copa de la Liga 2026 se inició este mediodía con el compromiso entre Audax Italiano y Unión La Calera en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde ambos equipos repartieron puntos.

En un partido con un primer tiempo para el olvido, fue Unión La Calera el que apretó en los minutos finales y logró abrir el marcador, pero Audax Italiano no tardó en igualar el compromiso para el empate definitivo.

La Calera se hizo fuerte en La Florida. | Foto: Photosport

La Calera se hizo fuerte en La Florida. | Foto: Photosport

La acción seguirá esta tarde con el compromiso entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, donde ambos equipos están obligados a sumar tres puntos si quieren mantener viva la chance de clasificar a las semifinales del torneo nacional.

El equipo dirigido por Fernando Gago llega tras un buen triunfo en el Clásico Universitario ante Universidad Católica, mientras que el elenco papayero viene de una igualdad sin goles ante Huachipato en condición de local.

Cabe mencionar que en la Copa de la Liga solo clasifica el primero de cada grupo y avanza a las semifinales que se disputarán en ida y vuelta, mientras que la gran final será en un campo neutral que la ANFP tendrá que definir cuando ya se sepa a los cuatro clasificados.

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¡LA TABLA!

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Audax Italiano42116517
2Unión La Calera42114317
3Universidad de Chile31115414
4Deportes La Serena301247-31
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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