La salida de César Pinares sigue generando repercusiones en la interna de Deportes Limache, y ahora fue el técnico Víctor Rivero quien abordó el tema, entregando su visión tras la partida del mediocampista.

El entrenador evitó dramatizar la situación, aunque reconoció el impacto que significa perder a un jugador de sus características: “Es una decisión personal y lo lamentamos, porque él fue un jugador muy importante durante el último año, fue nuestro capitán. Pero él tomó esa decisión y hay que respetarla“, expresó, dejando en claro que el equipo debe enfocarse en lo que viene.

César Pinares rescindió contrato con D. Limache y manejaría una oferta del extranjero (Photosport).

Sin embargo, Rivero fue claro al asegurar que “el equipo ha demostrado que no depende de un solo jugador. Esperemos que la salida de César no nos afecte; de eso nos tendremos que ocupar nosotros como cuerpo técnico”.

Pese al golpe que significó el adiós de Pinares del conjunto ‘Tomatero’, los de la Quinta Región se las arreglaron para rescatar un trabajado empate 2-2 frente a Audax Italiano en La Florida lo que les permite seguir de líder con 21 puntos.

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En resumen…